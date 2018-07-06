إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 خلال منتصف يوليو الجارى

نتيجة الثانوية الأزهرية 2018

أربعة أيام مرت على بدء تصحيح أوراق امتحان الثانوية الأزهرية، حيث من المتوقع أن تعلن النتيجة أحد أيام 14 أو 15 أو 16 يوليو الجارى، حيث يعكف قطاع المعاهد على الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة لضمان ان يحصل كل طالب على حقه.

وعن نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 أعلن الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد، بدء تصحيح أوراق إجابات الطلاب "البوكليت"، لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، يوم الثلاثاء الماضى حيث تم تجهيز مقرات على مستوى الجمهورية لأعمال التصحيح؛ أربعة منها بالوجه القبلى بمناطق الأقصر وسوهاج وأسيوط والمنيا، و الباقى بالوجه البحرى بمناطق، القاهرة والمنوفية والغربية والبحيرة والشرقية والدقهلية.

وأكد أن المقرات تم تجهيزها وتزويدها بكل ما يلزم المصححين؛ مطالبًا القائمين على عملية التصحيح كافة، وبخاصة مقدرى الدرجات؛ بضرورة تحرى الدقة، وعدم التسرع، مع التزام المهنية فى تقدير الدرجات، وإعطاء كل طالب حقه.