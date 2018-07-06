إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بالعين السخنة بالسويس

أصيب 5 أشخاص بشاطئ السادات فى العين السخنة بالسويس بسبب نشوب مشاجرة بين أشخاص على أماكن التواجد بالشاطئ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس، حيث أصيب ثلاثة منهم بجروح قطعية بالوجه والبطن، واثنان بجروح قطعية بالرأس، وحرر المحضر رقم 6446 قسم شرطة عتاقة.

تلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس إخطارا من مأمور قسم شرطة عتاقة بإصابة أشخاص بسبب نشوب شجار بينهم على الشاطئ.

وأكد المصابون فى المحضر أن الشجار اندلع بسبب الخلاف على أماكن التواجد بالشاطئ، وأنهم قادمين جميعا من محافظات أخرى.