إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى على حدود غزة

كتب: محمد الأحمدى – تصوير (أ ف ب)

أصيب مواطن برصاص الاحتلال خلال التظاهرات السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة فى جمعة جديدة من مسيرات العودة. وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، إصابة مواطن برصاص الاحتلال فى القدم فى مخيم العودة بمنطقة ملكة شرق غزة حيث بدأت الجماهير الفلسطينية بالتوافد الى مخيمات العودة الخمسة على طول الحدود. وأوضحت وسائل الإعلام إصابة العشرات بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة لتفريق المتظاهرين السلميين. وفى خان يونس جنوب قطاع غزة نقل مراسلنا عن شهود عيان اطلاق قوات الاحتلال النار اتجاه المتظاهرين فى مخيم العودة شرق خزاعة.



