إسبانيا تعلن إزدياد عدد المهاجرين إليها عبر المتوسط هذا العام لأكثر من 120%

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أعلنت الحكومة الإسبانية أزدياد عدد المهاجرين القادمين إليها عبر البحر الأبيض المتوسط لأكثر من 120% خلال العام الجاري، حيث اعتاد المهاجرون سلوك الاتجاه الغربى من البحر كطريق بديل للوصول إلى أوروبا.



وأفادت قوات الإنقاذ البحرى الإسبانية - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة - بأنها أنقذت 373 مهاجرا من 7 قوراب خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط باتجاه أوروبا.



وأضافت السلطات الإسبانية أن عمليات الإنقاذ تمت بالقرب من مضيق جبل طارق الفاصل بين شمال أفريقيا وأوروبا، وجزيرة البوران التى تبعد بمسافة 50 كيلو مترا من شمال السواحل المغربية.



وكانت وزارة الدخلية الإسبانية قد أفادت بأن 14 ألفا و 446 مهاجرا وصلوا إلى إسبانيا خلال الأشهر الستة الأولى الماضية من هذا العام، حيث وصل ما يقرب من 300ر6 مهاجر فى شهر يونيو الماضى فقط، بسبب ظروف الطقس المعتدل وأمواج البحر الهادئة.