أهم 10 بوستات.. مؤلف كتاب "فن اللامبالاة" يوجه رسالة للنجم محمد صلاح

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم، الخميس، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات.

المتحدث العسكرى

Even buildings are sweating in this heat! 💦 pic.twitter.com/hJ7cs14Efd

We are The New Milan 🔴⚫️

Excited to introduce our new 2018/19 @PUMAFootball Home Kit #NewLevels #weareacmilan pic.twitter.com/M5qlEDf0Sj