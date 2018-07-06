أهم 10 بوستات.. مؤلف كتاب "فن اللامبالاة" يوجه رسالة للنجم محمد صلاح

كتب محمد تهامى زكى

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم، الخميس، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات.

1- احتفالية فنية لطلاب الطلائع بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارة الشباب والرياضة





المتحدث العسكرى

2- مؤلف كتاب "فن المبالاة" يوجه رسالة للنجم محمد صلاح



مارك مانسون

3- سلطان بن سحيم: لن نسمح لنظام تميم بأن يهدر كرامة شعبنا أكثر مما فعل



سلطان بن سحيم

4- مبانى أسكتلندا تذوب فى درجة حرارة 32 لأول مرة منذ 23 عاما

Even buildings are sweating in this heat! 💦 pic.twitter.com/hJ7cs14Efd

— BBC Scotland (@BBCScotland) ٢٨ يونيو ٢٠١٨

5- أحلام ترد على شائعات طلاقها: "المشكلة أنه يحبنى وأنا أحبه"



أحلام تنفى طلاقها

6- ميلان يكشف عن قميصه الجديد فى الموسم القادم

We are The New Milan 🔴⚫️

Excited to introduce our new 2018/19 @PUMAFootball Home Kit #NewLevels #weareacmilan pic.twitter.com/M5qlEDf0Sj — AC Milan (@acmilan) ٦ يوليو ٢٠١٨

7- مشارى راشد: خيانة الإخوان ووقوفهم مع الظلم عام 1990 جريمة لا تغتفر

- خيانة #الإخوان ووقوفهم مع الظلم عام١٩٩٠م جريمة لا تغتفر



- كفّروا حكام #الكويت لأنهم لا يحكمون بالشريعة ؟



- ومن منا لا يريد تحكيم الشريعة الإسلامية ؟



- لكن السؤال:

هل حكم الإخوان بالشريعة في دولهم ؟



- أم حكموا بالعلمانية ( المدنية المسالمة الناعمة )

كما يطلق عليها بعضهم ؟ 🎂 pic.twitter.com/f2LRZkdckK — مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) ٥ يوليو ٢٠١٨

8- وزير الخارجية يلتقى بمستشار النمسا ورئيس البرلمان النمساوى



لقاء وزير الخارجية مع المستشار النمساوى



وزير الخارجية

9- نجوم الكرة ينعون مدرب حراس مرمى منتخب مصر محمد سلام

10 - إدوارد مهنئا ياسر سليم بمنصب نائب رئيس إعلام المصريين: مزيد من النجاح