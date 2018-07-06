video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 06 يوليه 2018 08:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أهم 10 بوستات.. مؤلف كتاب "فن اللامبالاة" يوجه رسالة للنجم محمد صلاح

الجمعة، 06 يوليه 2018 07:00 م
أهم 10 بوستات.. مؤلف كتاب "فن اللامبالاة" يوجه رسالة للنجم محمد صلاح محمد صلاح
كتب محمد تهامى زكى
إضافة تعليق

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم، الخميس، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات.

 

1- احتفالية فنية لطلاب الطلائع بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارة الشباب والرياضة

36780813_1335816116549367_1009535786661445632_o
المتحدث العسكرى
المتحدث العسكرى

 

2- مؤلف كتاب "فن المبالاة" يوجه رسالة للنجم محمد صلاح

مارك مانسون
مارك مانسون

 

3- سلطان بن سحيم: لن نسمح لنظام تميم بأن يهدر كرامة شعبنا أكثر مما فعل

سلطان بن سحيم
سلطان بن سحيم

 

4- مبانى أسكتلندا تذوب فى درجة حرارة 32 لأول مرة منذ 23 عاما

 

5- أحلام ترد على شائعات طلاقها: "المشكلة أنه يحبنى وأنا أحبه"

أحلام تنفى طلاقها
أحلام تنفى طلاقها

 

6- ميلان يكشف عن قميصه الجديد فى الموسم القادم

 

7- مشارى راشد: خيانة الإخوان ووقوفهم مع الظلم عام 1990 جريمة لا تغتفر

 

 8- وزير الخارجية يلتقى بمستشار النمسا ورئيس البرلمان النمساوى

لقاء وزير الخارجية مع المستشار النمساوى
لقاء وزير الخارجية مع المستشار النمساوى

 

وزير الخارجية
وزير الخارجية

 

9- نجوم الكرة ينعون مدرب حراس مرمى منتخب مصر محمد سلام

12
3
4
5
 

10 - إدوارد مهنئا ياسر سليم بمنصب نائب رئيس إعلام المصريين: مزيد من النجاح

منشور الفنان إدوارد
منشور الفنان إدوارد

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أهم 10 بوستات.. ضاحى خلفان: الإخوان أخطر جماعة عرفها تاريخ الأمة العربية

أهم 10 بوستات.. أبو تريكة يعلق على رفع اسمه من قوائم الإرهاب

أهم 10 بوستات.. حياة الدرديرى: توفيق عكاشة بصحة جيدة ونقضى أسبوع إجازة

محمد صلاح

فن اللامبالاة

ليفربول

الخارجية

وزير الخارجية

محمد سلام

شريف اكرامى

محمد ناجى جدو

جدو

اهم 10 بوستات




لا تفوتك
مصطفى مدبولى: 96 وحدة سكنية جاهزة للتسليم بثانى مراحل "دار مصر" بالمنيا

مصطفى مدبولى: 96 وحدة سكنية جاهزة للتسليم بثانى مراحل "دار مصر" بالمنيا

مصرع 12شخصا وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى بالمنيا

مصرع 12شخصا وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى بالمنيا

انتهاء تقدير العينات العشوائية لـ15 مادة بالثانوية العامة.. التعليم: ارتفاع نسب النجاح عن العام الماضى.. إنهاء تصحيح 70% من المواد بالكامل وجارى مراجعتها.. مصادر: تطبيق "الرأفة" على الطلاب بعد انتهاء المراجعة

انتهاء تقدير العينات العشوائية لـ15 مادة بالثانوية العامة.. التعليم: ارتفاع نسب النجاح عن العام الماضى.. إنهاء تصحيح 70% من المواد بالكامل وجارى مراجعتها.. مصادر: تطبيق "الرأفة" على الطلاب بعد انتهاء المراجعة

الحرب التجارية تنطلق.. إعلان القائمة الأولى من تعريفات ترامب الجمركية على 34 مليار دولار من الواردات الصينية.. خبراء: يوم مظلم للتجارة العالمية..ومحللون: الصراع سيعصف بالأسواق ويشل التجارة الدولية

الحرب التجارية تنطلق.. إعلان القائمة الأولى من تعريفات ترامب الجمركية على 34 مليار دولار من الواردات الصينية.. خبراء: يوم مظلم للتجارة العالمية..ومحللون: الصراع سيعصف بالأسواق ويشل التجارة الدولية

تقارير: ليفربول يمنح محمد صلاح تذكرة الرحيل بشرط

تقارير: ليفربول يمنح محمد صلاح تذكرة الرحيل بشرط

معرض "جريمالدى" بموناكو عن كنوز الفراعنة: مصر تحوى أطنانا من الأسرار.. فيديو

معرض "جريمالدى" بموناكو عن كنوز الفراعنة: مصر تحوى أطنانا من الأسرار.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة