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الجمعة، 06 يوليه 2018 02:50 م
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أسعار الذهب ترتفع اليوم وعيار 21 يسجل 630 جنيها للجرام

الجمعة، 06 يوليه 2018 01:21 م
أسعار الذهب ترتفع اليوم وعيار 21 يسجل 630 جنيها للجرام الذهب - صورة ارشيفية
كتب إسلام سعيد
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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بقيمة جنيه واحد، بالتزامن مع تحرك سعر أوقية الذهب مساء أمس لتسجل 1254 دولارا، الأمر الذى أدى إلى تحرك طفيف فى سعر الذهب بسوق الصاغة.


وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 18 : 539 جنيها

عيار 21 : 630 جنيها

عيار 24 : 721 جنيها

الجنيه الذهب : 5040 جنيها

السعر العالمى: 1254 دولارا للأوقية.

 

ويتجه المستثمرون إلى شراء الذهب كملاذ استثمارى آمن، حال حدوث أى توتر سياسى أو عسكرى لدى القوى الاقتصادية الكبرى التى تستحوذ على النسبة الأكبر من الاحتياطى الدولارى.

وبالعودة إلى أسعار الذهب اليوم فى مصر نجد أن سوق الصاغة فى مصر، يتأثر بصورة مباشرة بسعر الدولار فى البنوك والمصارف الرسمية، وكذلك سعر أوقية الذهب إلى جانب عوامل العرض والطلب.


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