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أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس تكشف: انخفاض عدد المدخنين بين الشرطة

الجمعة، 06 يوليه 2018 02:00 ص
أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس تكشف: انخفاض عدد المدخنين بين الشرطة ندوة الاقلاع عن التدخين بالداخلية
كتب محمود عبد الراضي
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ثمنت الدكتورة جيهان العسال أستاذ الأمراض الصدرية بطب جامعة عين شمس، على مبادرات وزارة الداخلية للحد من التدخين، وإطلاقها حملات وندوات للحد من التدخين، متوقعة أن تؤتي هذه الحملات بثمارها.

وأكدت أستاذ الأمراض الصدرية بطب جامعة عين شمس، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن وزارة الداخلية افتتحت عيادة بمستشفى الشرطة بالقاهرة الجديدة لعلاج الضباط والأفراد وأسرهم المدخنين.

وأوضحت أستاذ الأمراض الصدرية بطب جامعة عين شمس، أن هذه العيادة ستساهم في تقليص عدد المدخنين من رجال الشرطة خلال الفترة المقبلة، خاصة ممن يدخنون اعتقاداً بأن ذلك يساعدهم في التغلب على الوقت أو ضغط العمل.

 

 


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