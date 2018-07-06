أردوغان يأمر باعتقال 331 عسكريا لصلتهم بتحركات الجيش 2016

أنقرة (أ ش أ)

أصدرت السلطات التركية، اليوم الجمعة، أوامر اعتقال بحق 331 عسكريا فى إطار التحقيقات المتعلقة بتحركات الجيش، التى جرت قبل عامين.

وأعلنت شرطة إسطنبول فى بيان لها وفقا لراديو سوا الأمريكى، أنها اعتقلت 144 جنديا من أصل 256 مطلوب القبض عليهم فى المدينة، مضيفة أنها اعتقلت 59 شرطيا من أصل 75 فى محافظة أزمير الساحلية غرب البلاد، وأن المداهمات مازالت مستمرة.

وأوضحت شرطة إسطنبول ، أن معظم الذين تسعى شرطة مكافحة الشغب لاعتقالهم يشغلون مناصب رفيعة فى الجيش التركى كرتبة عقيد ورائد ونقيب.

فى السياق ذاته، أنزلت محكمة تركية اليوم الجمعة، أحكام سجن قاسية بحق ستة صحفيين من صحيفة زمان المغلقة الآن، وفق ما جاء فى تقارير صحافية محلية.

ومثل 11 متهما، أربعة منهم قيد الاحتجاز، أمام محكمة فى إسطنبول فى اخر جلسات هذه القضية التى يحاكم فيها صحفيو صحيفة زمان التى اغلقتها السلطات التركية.

ويذكر أن تركيا تشن، بشكل شبه يومي، عمليات اعتقال كجزء من حملة أمنية واسعة تفرضها الحكومة للسيطرة على الخصوم السياسيين والمعارضين، وعلى رأسهم رجل الدين فتح الله جولن المقيم فى الولايات المتحدة، حيث اعتقل نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان نحو 50 ألف شخص، إلى جانب طرد وفصل أكثر من 110 آلاف آخرين من وظائفهم الحكومية منذ تحركات الجيش على أردوغان.