video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 يوليه 2018 06:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

20 مفقودا إثر غرق سفينة تقل 90 شخصا قبالة جزيرة سياحية بتايلاند

الخميس، 05 يوليه 2018 05:35 م
20 مفقودا إثر غرق سفينة تقل 90 شخصا قبالة جزيرة سياحية بتايلاند غرق - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

فقد عشرون شخصا إثر غرق سفينة كانت تقل 90 شخصا قبالة جزيرة فوكيت السياحية بتايلاند، بحسب ما أعلنت أجهزة الإنقاذ الخميس.

وقال مسؤول فى أجهزة الإنقاذ من بانكوك إن السفينة غرقت فى بحر هائج و"عملية الانقاذ مستمرة".

وكانت السفينة متجهة من كوش راشا إلى فوكيت فى جنوب تايلاند.

ولم يعرف حتى الأن ما اذا كان الضحايا من السياح، لكن فوكيت تجتذب عددا كبيرا من الزوار الأجانب.

وأضاف المسؤول أن يختا كان يقل 39 شخصا غرق الخميس فى المنطقة نفسها.

وافادت المعلومات الاولية ان جميع ركابه بخير لكن المسؤول لم يدل بمزيد من المعلومات.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عشرات المفقودين بسبب غرق سفينة قبالة جزيرة سياحية بتايلاند

غرق

تايلاند

يخت

أخبار تايلاند

جزيرة فوكيت

بانكوك




لا تفوتك
المؤبد لمستشار المعزول و13 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"

المؤبد لمستشار المعزول و13 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 17يوليو بالعلاوات الدورية والاستثنائية

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 17يوليو بالعلاوات الدورية والاستثنائية

القصة الكاملة "لأصحاب الكهف" بتايلاند × 20 صورة.. 13 شخصا من فريق كرة قدم تحاصرهم المياه داخل كهف "تام لوانج".. عُثر عليهم بعد 10 أيام من البحث بمساعدة دولية.. وقوات الإنقاذ: عملية إخراج الفتية تحتاج شهوراً

القصة الكاملة "لأصحاب الكهف" بتايلاند × 20 صورة.. 13 شخصا من فريق كرة قدم تحاصرهم المياه داخل كهف "تام لوانج".. عُثر عليهم بعد 10 أيام من البحث بمساعدة دولية.. وقوات الإنقاذ: عملية إخراج الفتية تحتاج شهوراً

هل تفعلها روسيا؟.. 6 منتخبات توجت بلقب كأس العالم على أرضها.. أصحاب الملعب يواصلون المغامرة بعد إقصاء بطل العالم 2010.. أوروجواى أول المتوجين فى 1930 وفرنسا آخرهم.. وإنجلترا تكتفى بمرة وحيدة فى لندن 1966

هل تفعلها روسيا؟.. 6 منتخبات توجت بلقب كأس العالم على أرضها.. أصحاب الملعب يواصلون المغامرة بعد إقصاء بطل العالم 2010.. أوروجواى أول المتوجين فى 1930 وفرنسا آخرهم.. وإنجلترا تكتفى بمرة وحيدة فى لندن 1966

ياسر برهامى فى فتوى جديدة: أخذ قرض من بنك إسلامى حرام وتحايل على الربا

ياسر برهامى فى فتوى جديدة: أخذ قرض من بنك إسلامى حرام وتحايل على الربا

"مصر تنطلق".. الحكومة تستهدف خفض الأدوية الناقصة وإنشاء مصنع لعلاج الأورام

"مصر تنطلق".. الحكومة تستهدف خفض الأدوية الناقصة وإنشاء مصنع لعلاج الأورام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة