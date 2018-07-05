20 مفقودا إثر غرق سفينة تقل 90 شخصا قبالة جزيرة سياحية بتايلاند

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فقد عشرون شخصا إثر غرق سفينة كانت تقل 90 شخصا قبالة جزيرة فوكيت السياحية بتايلاند، بحسب ما أعلنت أجهزة الإنقاذ الخميس.

وقال مسؤول فى أجهزة الإنقاذ من بانكوك إن السفينة غرقت فى بحر هائج و"عملية الانقاذ مستمرة".

وكانت السفينة متجهة من كوش راشا إلى فوكيت فى جنوب تايلاند.

ولم يعرف حتى الأن ما اذا كان الضحايا من السياح، لكن فوكيت تجتذب عددا كبيرا من الزوار الأجانب.

وأضاف المسؤول أن يختا كان يقل 39 شخصا غرق الخميس فى المنطقة نفسها.

وافادت المعلومات الاولية ان جميع ركابه بخير لكن المسؤول لم يدل بمزيد من المعلومات.