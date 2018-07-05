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14 يوليو أولى جلسات محاكمة رئيس شركة مقاولات بالبساتين بتهمة النصب

الخميس، 05 يوليه 2018 11:46 ص
14 يوليو أولى جلسات محاكمة رئيس شركة مقاولات بالبساتين بتهمة النصب محكمه - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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حددت نيابة جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام الأول للنيابات، جلسة 14 يوليو لنظر اولى جلسات محاكمة، فهد. م. أ رئيس مجلس إدارة شركة مقاولات شهيرة فى منطقة البساتين، بتهمة النصب والاحتيال امام محكمة جنح البساتين.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 12006 لسنة 2018، جنح البساتين ضد فهد. أ . د رئيس شركة مقاولات ، أن المتهم خصص وحدة سكنية باسم المجنى عليه أحمد شوقى، وهى الوحدة رقم 21 بعمارة 27 ن مدينة الفسطاط الجديدة وسدد الضحية قسط التخصيص مبلغ عشرين ألف جنيه بتاريخ 9 يونيو 2016، ثم فوجئ بقيام الشركة ببيعها لوزارة البيئة دون علمه وموافقته، ثم قامت الشركة بإرسال خطاب مسجل بعلم الوصول بتاريخ 26 مارس 2017، تخطره فيه بضرورة التوجه، لمقر الشركة بالمعادى قبل انقضاء مدة 15 يوما لإتمام إجراءات التعاقد،على الوحدة السكنية رقم 36 برج 7، بنفس وذات الشروط كبديل عن الوحدة السابقة وبالفعل توجه الضحية لإدارة الشركة وقابل رئيس مجلس إدارة الشركة، وكانت المفاجأة حيث أنكر وجود أى وحدات مخصصة باسمه، فتم تحرير محضر يتهمه بالنصب والاحتيال، وأحيل إلى نيابة الأموال العامة التى باشرت التحقيقات وأصدرت قرارها المتقدم.


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