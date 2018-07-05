يو إس أيه توداى: مصر تسيطر على أعداد المواليد من خلال إنجاب طفلين فقط

كتب: محمد محسن أبو النور

ذكرت جريدة يو إس أيه تو داى، أن مصر تتجه للسيطرة على السكان، عبر نشر التوعية بإنجاب طفلين فقط لكل أسرة، فى إطار الحملة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تقليل عدد المواليد.

ولفتت الجريدة الأمريكية الذائعة فى تقرير لها نشرته من خلال موقعها على الإنترنت اليوم الخميس، إلى أن هذا الإجراء يأتى فى إطار محاولة إنعاش الاقتصاد، حيث وجهة السلطات للتخطيط لتنظيم الأسرة، وذلك فى وقت وصل فيه تعداد السكان إلى أكثر من 104 ملايين نسمة.

وأوضحت الجريدة، أن اتجاه الحكومة للدعوة لتقليل عدد المواليد، يأتى وسط الارتفاع المتزايد فى أسعار الغذاء والنقل، وقروض صندوق النقد الدولى البالغة 12 مليار دولار والتى تتطلب رفع الدعم عن البنزين والكهرباء والماء.

وأشارت يو إس إيه توداى، إلى المنحة الدولية التى ستقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على مدى الخمس سنوات المقبلة، بمصر والبالغة قيمتها 19 مليون دولار، كما خصص صندوق الأمم المتحدة للسكان نحو 6 ملايين دولار هذا العام، للمساعدة فى تحسين الصحة الإنجابية للمرأة وسبل رعايتها.





