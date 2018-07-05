video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 يوليه 2018 12:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ياسر برهامى فى فتوى جديدة: أخذ قرض من بنك إسلامى حرام وتحايل على الربا

الخميس، 05 يوليه 2018 12:00 ص
ياسر برهامى فى فتوى جديدة: أخذ قرض من بنك إسلامى حرام وتحايل على الربا ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية
كتب محمود العمرى
إضافة تعليق

أفتى الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، بحرمانية أخذ قرض مِن بنك إسلامى، لافتًا أن هذا يعد تحايل على الربا، ولا يجوز ذلك.

 

جاء ذلك ردًا على سؤال وجه له عبر موقع الدعوة السلفية: أنا كنتُ شريكًا لأحد الأشخاص في تجارة، وتم خسارة هذه التجارة، ونصيبى مِن الخسارة 20 ألف جنيه، وأريد دفعها لشريكى، فهل يجوز لى أخذ قرض (صك مرابحة) مِن بنك "أبو ظبى الإسلامى" لسداد قيمة خسارتى لشريكى، وتسديد ثمن القرض للبنك بالتقسيط؟ علمًا بأن البنك سوف يأخذ فائدة متغيرة على القرض، ويسمح لى بسداده بالتقسيط على سنتين، فهل هذا جائز أم لا؟".

 

فأجاب نائب رئيس الدعوة السلفية قائلاً: "فما يُسمَّى بالقرض الإسلامي بفائدةٍ مع حيلة المرابحة والتورق غير جائز؛ لأنه تحايل على الربا".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ياسر برهامى: "الحوت الأزرق" لها سلبيات نفسية ضارة وتكشف أسرار عائلتك

ياسر برهامى مهاجما "أردوغان": ألغى جريمة الزنا ويدعم المثليين ويسعى لتفكيك مصر

اخبار عاجلة

بنك اسلامى

اخبار مصر

ياسر برهامى

الدعوة السلفية

نائب رئيس الدعوة السلفية




لا تفوتك
الجمعة المقبل.. إغلاق شارع وادى النيل بالمهندسين 3 سنوات لإنشاء المترو

الجمعة المقبل.. إغلاق شارع وادى النيل بالمهندسين 3 سنوات لإنشاء المترو

النقض تلغى إدراج محمد أبو تريكة و1537 بقوائم الإرهاب وإعادة القضية للجنايات

النقض تلغى إدراج محمد أبو تريكة و1537 بقوائم الإرهاب وإعادة القضية للجنايات

وللفول وصفات أخرى.. ليس للطعمية والمدمس فقط بمصر.. الفول الأخضر بالجبن والمكرونة فى إيطاليا.. بالتوست المحمص بالمكسيك.. طبخة بالنعناع والليمون والزبدة بإسبانيا.. وشوربة بالمغرب.. والمشوى يأكل بقشره بعد التوابل

وللفول وصفات أخرى.. ليس للطعمية والمدمس فقط بمصر.. الفول الأخضر بالجبن والمكرونة فى إيطاليا.. بالتوست المحمص بالمكسيك.. طبخة بالنعناع والليمون والزبدة بإسبانيا.. وشوربة بالمغرب.. والمشوى يأكل بقشره بعد التوابل

صندوق النقد الدولى يجيب على أهم 11 سؤالا حول برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.. لماذا لا تزال الأسعار بهذا الارتفاع رغم انخفاض التضخم.. كيف قيم الصندوق تحريك أسعار الوقود؟.. وهل يوجد أمام الحكومة بدائل أخرى؟

صندوق النقد الدولى يجيب على أهم 11 سؤالا حول برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.. لماذا لا تزال الأسعار بهذا الارتفاع رغم انخفاض التضخم.. كيف قيم الصندوق تحريك أسعار الوقود؟.. وهل يوجد أمام الحكومة بدائل أخرى؟

أصالة عن أزمتها مع مهرجان موازين: كرامتى تمنعنى من دفع رشوة لأغنى

أصالة عن أزمتها مع مهرجان موازين: كرامتى تمنعنى من دفع رشوة لأغنى

كريستيانو رونالدو حديث الصحافة الإيطالية مع اقتراب انتقاله ليوفنتوس.. صور

كريستيانو رونالدو حديث الصحافة الإيطالية مع اقتراب انتقاله ليوفنتوس.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة