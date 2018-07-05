ياسر برهامى فى فتوى جديدة: أخذ قرض من بنك إسلامى حرام وتحايل على الربا

كتب محمود العمرى

أفتى الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، بحرمانية أخذ قرض مِن بنك إسلامى، لافتًا أن هذا يعد تحايل على الربا، ولا يجوز ذلك.

جاء ذلك ردًا على سؤال وجه له عبر موقع الدعوة السلفية: أنا كنتُ شريكًا لأحد الأشخاص في تجارة، وتم خسارة هذه التجارة، ونصيبى مِن الخسارة 20 ألف جنيه، وأريد دفعها لشريكى، فهل يجوز لى أخذ قرض (صك مرابحة) مِن بنك "أبو ظبى الإسلامى" لسداد قيمة خسارتى لشريكى، وتسديد ثمن القرض للبنك بالتقسيط؟ علمًا بأن البنك سوف يأخذ فائدة متغيرة على القرض، ويسمح لى بسداده بالتقسيط على سنتين، فهل هذا جائز أم لا؟".

فأجاب نائب رئيس الدعوة السلفية قائلاً: "فما يُسمَّى بالقرض الإسلامي بفائدةٍ مع حيلة المرابحة والتورق غير جائز؛ لأنه تحايل على الربا".