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الخميس، 05 يوليه 2018 08:18 م
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وفاة نازح سورى وإدخال 9 حالات حرجة لمستشفيات وزارة الصحة الأردنية

الخميس، 05 يوليه 2018 07:10 م
وفاة نازح سورى وإدخال 9 حالات حرجة لمستشفيات وزارة الصحة الأردنية انفجار فى سوريا- أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت المستشفى الميدانى التابع للخدمات الطبية الملكية الأردنية فى المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، اليوم الخميس، وفاة نازح سوري، فور استقباله بالمستشفى اليوم، إثر إصابته بسبب الأحداث الجارية بمنطقة الجنوب السوري، حيث كانت حالته حرجة.


وقال قائد طب الميدان العميد سالم الزواهرة، إنه جرى تقديم الإسعافات الأولية لتسع حالات حرجة تعرضت لإصابة بالأطراف والرأس وتحتاج إلى عمليات دقيقة ما تطلب نقلها إلى مستشفيات وزارة الصحة بالمملكة.


وأوضح الزواهرة أن المستشفى الميدانى تعامل منذ بدء الأحداث مع 1250 حالة لأمراض تعلقت بالإسهال والمغص والجفاف المتقدم وغيبوبة الكبار والسكرى والضغط، مشيرا إلى أن الخدمات تقدم للمراجعين من خلال كوادر طبية وتمريضية وفنية متخصصة فى محالات الباطنية والأطفال والجراحة والنسائية والطب العام والطب الوقائى لمنع انتشار الأمراض الوبائية.
 

 

 

 


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