وساطة الأردن تُعيد المعارضة السورية لمائدة التفاوض مع الروس

قال متحدث باسم المعارضة المسلحة فى سوريا، إن الوساطة الأردنية نجحت فى إعادة مفاوضى المعارضة إلى الطاولة مع ضباط روس بشأن التوصل لاتفاق نهائى ينهى القتال ويسلم محافظة درعا لسيطرة الدولة.

وقال إبراهيم الجباوى، إن من المتوقع أن يعقد الجانبان محادثات مساء اليوم، فى مدينة بصرى الشام الجنوبية التى عقدت فيها بالفعل أربع جولات من المحادثات منذ يوم السبت لكنها لم تنجح حتى الآن فى التوصل لاتفاق.

وقال مسؤولون فى المعارضة المسلحة إن الاختلافات الرئيسية تتركز على تسليم المسلحين لأسلحتهم دفعة واحدة أم على مراحل قبل تسليم المناطق التى يسيطرون عليها لسلطة الدولة تحت إشراف الشرطة العسكرية الروسية.

من ناحية أخرى، قال الأردن، إنه نجح في إقناع المعارضة السورية والجانب الروسى بالاجتماع مرة أخرى في مسعى للتوصل إلى وقف لإطلاق نار وحل سياسي.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة جمانة غنيمات إن وفد المعارضة في طريقه إلى بلده في جنوب سوريا لبدء جولة جديدة من المفاوضات مع الروس.

ولعب الأردن دورا بارزا من خلف الكواليس فى إقناع مقاتلى المعارضة من الجيش السورى الحر، الذى طالما دعمته المملكة وقوى غربية، بالتوصل لاتفاق مع روسيا قد يجنب جنوب سوريا مزيدا من إراقة الدماء والدمار.

وهرب عشرات الآلاف من السوريين من القتال فى المنطقة صوب الحدود مع الأردن.

وأجرى وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى محادثات أمس الأربعاء فى موسكو حيث حذر من أزمة إنسانية تلوح فى الأفق على الحدود. وقال إن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بات أمرا ملحا.