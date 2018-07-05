وزير المالية: شركات قطاع الأعمال ملتزمة بصرف زيادة الرواتب للعاملين بها

كتب ـ أحمد يعقوب

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن شركات قطاع الأعمال العام ملتزمة بصرف الزيادة المحددة بقيمة 265 جنيه كحد أدنى للزيادات على الأجور، وذلك فى إطار قرار الوزارة بصرف رواتب العاملين بالدولة استثنائيًا يوم الثلاثاء الموافق 17 يوليو 2018، بالعلاوات الدورية والاستثنائية والخاصة.

وأضاف وزير المالية، فى تصريحات صحفية، أن الأجور سترتفع الشهر الجارى بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين، بحد أدنى 65 جنيها والاستثنائية بحد أدنى 200 جنيه مما سيعمل على زيادة المرتبات بحد أدنى 265 جنيها للدرجة السادسة وتزيد بعد ذلك للدرجات الأخرى وهو ما سيرفع حجم الإنفاق على الأجور بالموازنة العامة من 240 مليار جنيه إلى 270 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ30 مليار جنيه عن العام المالى الماضى.