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وزير العدل يهنئ المستشارة أمانى الرافعى لتوليها منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية

الخميس، 05 يوليه 2018 01:43 م
وزير العدل يهنئ المستشارة أمانى الرافعى لتوليها منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية وزير العدل خلال لقائه بالمستشار أمانى الرافعى
كتب عبد الله محمود
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استقبلت  المستشار أمانى الرافعى رئيس هيئة النيابة الإدارية ظهر اليوم الخميس، المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، حيث حرص الوزير على تهنئتها بتوليها لمنصبها  كرئيس لهيئة النيابة الإدارية اعتباراً من أول يوليو الجارى.

ومن ناحيتها أعربت المستشار أمانى الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن خالص شكرها لزيارة المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، وبالغ تقديرها لما يبذله من جهد لدعم كافة الجهات والهيئات القضائية بكافة السبل.

المستشار أمانى الرافعى خلال استقبالها وزير العدل
المستشار أمانى الرافعى خلال استقبالها وزير العدل

 

 


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