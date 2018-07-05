وزير الطيران يلتقى رؤساء "القابضة المالية" ويوجه باستكمال إجراءات تطويرها

كتبت رحاب نبيل

التقى الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، اليوم الخميس، بكل من الدكتور أحمد سعد عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المالية للطيران والدكتور حسن محمد حسن رئيس مجلس إدارة شركة سياف المصرية للاستشارات المالية وتأجير الطائرات، والسيد طارق ذكى رئيس مجلس إدارة نادى إيروسبورت الرياضى.

وخلال الاجتماع استمع وزير الطيران إلى شرح توضيحى قدمه رئيس الشركة القابضة المالية للطيران عن سير العمل فى الشركة وانشطتها التى تتضمن توفير التمويل اللازم لمشروعات قطاع النقل الجوى بطرق غير تقليدية، وإنشاء كيانات اقتصادية تقوم بالأنشطة التمويلية للعديد من المشروعات وإدارة الأصول والاستثمارات الخاصة بالقطاع بهدف تحقيق أفضل العوائد الفنية والمالية.

واستعرض رئيس مجلس إدارة شركة سياف نشاط الشركة، وهو تأجير الطائرات والمعدات، بالإضافة إلى المشروعات المساهمة بها الشركة، ووجه معاليه بضرورة زيادة قدرات الشركة الحالية والتوسع فى نظم تأجير الطائرات ليشمل إلى جانب التأجير التشغيلى والتمويلى نظام التأجير الشامل، مع تعزيز الخطط المستقبلية والتى تستهدف زيادة الأسطول للتوسع فى السوق الأوروبية والأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وتحديث المعدات من أجل دفع عجلة التنمية الإقتصادية، بما يحقق قيمة مضافة للناتج القومى.

كما استمع إلى شرح تفصيلى قدمه رئيس مجلس إدارة شركة "إيروسبورت" للخدمات الرياضية والترفيهية عن نشاط وخطط الشركة خلال الفترة الماضية والمستقبلية والتى تتضمن خطة تطوير وصيانة نادى إيروسبورت فرع ( أ ) واستكمال المرحلة الثانية لفرع ( ب ) والذى يضم حمام السباحة الأوليمبى وصالات الألعاب المغلقة بالإضافة إلى بعض الملاعب المفتوحة ووجه معاليه بسرعة الانتهاء من المشروعات واستكمال كافة الأنشطة الترفيهية والاجتماعية بما يحقق الاستفادة للعاملين الأعضاء وأسرهم.

وفى نهاية اللقاء وجه وزير الطيران باستكمال إجراءات تطوير آداء هذه الشركات وتحديد نقاط القوة والضعف والتحديات إضافة إلى العمل على تعظيم العائد المادى وترشيد الإنفاق والاستخدام الأمثل للموارد .