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الخميس، 05 يوليه 2018 07:20 م
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وزير التعليم العالى يفتتح مؤتمر "شباب بيحلم ببكره" الأحد فى جامعة عين شمس

الخميس، 05 يوليه 2018 05:22 م
وزير التعليم العالى يفتتح مؤتمر "شباب بيحلم ببكره" الأحد فى جامعة عين شمس د. خالد عبد الغفار
كتب – محمود راغب
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كلف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي نائبا عنه بافتتاح مؤتمر "معاً من أجل مصر" و الذي تنظمه محافظة القاهرة بالتعاون مع جامعة عين شمس، احتفالًا بثورة 30 يونيو و العيد القومي للمحافظة تحت شعار "معاً من أجل مصر ..شباب بيحلم ببكره"، ومن المقرر أن يستمر من 8 يوليو حتى 12 من يوليو الجاري بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة عين شمس.
 
وبحسب بيان صحفى لجامعة عين شمس، يشهد افتتاح المؤتمر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والوزير المحافظ المهندس عاطف عبد الحميد  محافظ القاهرة والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس وعدد من الشخصيات العامة.
 
ويهدف المؤتمر الذي يستمر على مدى خمسة أيام إلى تنمية الوعي الفكري و الثقافي للشباب.
 
يذكر أن المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة قد أجرى جولة تفقدية للاستعدادات النهائية بقاعة المؤتمرات الكبرى لجامعة عين شمس قبيل انطلاق فاعليات المؤتمر اليوم الأحد المقبل الموافق 8 من يوليو الجارى.
 
 

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