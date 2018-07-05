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وزير التعليم العالى يبحث آليات التعاون الثقافي والعلمي بين مصر والمجر

الخميس، 05 يوليه 2018 04:48 م
وزير التعليم العالى يبحث آليات التعاون الثقافي والعلمي بين مصر والمجر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب وائل ربيعى
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استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى ظهر اليوم الخميس، ليفينتي ماجيار وزير الدولة للشئون الخارجية والتجارة بدولة المجر، و بيتر كيفك سفير المجر بالقاهرة، بمقر الوزارة.
 
بحث الجانبان سبل دعم التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمى، وتبادل الخبرات على مستوى الأساتذة والتبادل الطلابى، بالإضافة إلى تفعيل اتفاقيات التعاون العلمى بين الجامعات المصرية والمجرية.
 
فى بداية اللقاء أكد عبد الغفار أن العلاقات الثنائية بين مصر والمجر تتميز بالارتباط الوثيق على مدار التاريخ، مشيرًا إلى أن المجر تعد شريكًا وحليفًا إستراتيجيًّا لمصر فى مجالات متعددة، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة وتطويرها لخدمة أهداف البلدين.
 
واتفق الجانبان على مضاعفة عدد المنح المقدمة من الجانب المجرى؛  للحصول على درجات البكالوريوس والماجسيتر والدكتوراه فى مجالات الهندسة (هندسة المياه، الهندسة الزراعية، هندسة الميكانيكا) والعلوم الطبية، وغيرها من التخصصات.
 
وأشار عبد الغفار إلى الموافقة على زيادة عدد المنح المصرية المقدمة إلى الطلاب المجريين للدراسة بالجامعات المصرية.
 
وأكد عبد الغفار أن الوزارة تعطي أولوية قصوى لإنشاء فروع للجامعات الأجنبية فى مصر، مشيرًا إلى جدية الدولة المصرية فى هذا التوجه وسعيها إلى أن تكون قبلة للاستثمار فى مجال التعليم العالي في المنطقة، موجهاً الدعوة إلى الجانب المجرى لإنشاء فروع للجامعات المجرية بالعاصمة الإدراية الجديدة.
 
من جانبه أكد السفير المجرى أن الفترة المقبلة ستشهد جهودًا مكثفة لتعميق العلاقات بين مصر والمجر، خاصة فى المجالات التعليمية والعلمية والبحثية والتكنولوجية، وذلك بعد معادلة بعض الدرجات العلمية المجرية من المجلس الأعلى للجامعات بجمهورية مصر العربية. 
 
حضر اللقاء د. رشا كمال القائم  بأعمال الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بالوزارة، ود. محمد الطيب معاون وزير التعليم العالى للشئون الفنية.
 

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