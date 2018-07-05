وزير البترول: بدء عمليات الحفر الاستكشافى فى حقل نور خلال شهرين (فيديو)

كتب أيمن رمضان

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن عمليات الحفر والاستكشاف فى حقل نور ستتم خلال شهرين للتأكد من وجود بترول وغاز من عدمه، لافتاً إلى أن عمليات البحث والاستكشاف التى تتم مع المستثمرين تأتى على خلفية قدرة مصر على الالتزام بمسئوليتها وسداد حقوق الشركاء الأجانب.

وأضاف "الملا"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، أن الوزارة تبذل مجهوداً كبيراً فى عمليات البحث والاستكشاف وعقد الاتفاقيات الجيدة، وتابع:"عقدنا 83 اتفاقية خلال السنوات الأربع الماضية، ومصر لديها رؤية واضحة فى كافة القطاعات منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الأمور فى البلاد".

وأشار وزير البترول، إلى أن مصر تعمل على البنية التحتية اللازمة لاستقبال الغاز المستخرج والذى سيكفى احتياج البلاد بنهاية العام الجارى، فضلاً عن سن التشريعات اللازمة لتسويق هذا الغاز فى الدول الأخرى.