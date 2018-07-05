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وزير الإسكان: 192 وحدة جاهزة للتسليم بالمرحلة الأولى بـ"دار مصر" بالعبور

الخميس، 05 يوليه 2018 10:40 ص
وزير الإسكان: 192 وحدة جاهزة للتسليم بالمرحلة الأولى بـ"دار مصر" بالعبور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - أرشيفية
كتب أحمد حسن
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صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هناك 192 وحدة (8 عمارات) أكواد (111 – 412 – 421) موقع 1، أرقام (30 – 31 – 32 – 33 – 38 – 39 – 40 – 41)، بالمرحلة الأولى (تكميلى) بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بمدينة العبور، جاهزة للتسليم للفائزين بها.

وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور: تم تجهيز محاضر استلام الوحدات، وهى جاهزة للتسليم للحاجزين على مدار 8 أيام، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان، فرع العبور (سوق العبور)، لتحديد موعد بدء تسليم الوحدات لمستحقيها.

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح المهندس أحمد عمران أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع العبور (سوق العبور)، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.​


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الإسكان

مصطفى مدبولى

وزير الاسكان




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