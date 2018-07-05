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وزير الآثار يتوجه إلى موناكو لافتتاح معرض "كنوز مصرية"

الخميس، 05 يوليه 2018 03:40 م
وزير الآثار يتوجه إلى موناكو لافتتاح معرض "كنوز مصرية" وزير الآثار
كتبت رحاب نبيل
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غادر مطار القاهرة الدولى عصر اليوم الخميس، الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، يرافقه النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، والنائبة سحر طلعت مصطفى رئيسة لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، متوجهين إلى موناكو لافتتاح معرض "كنوز مصرية" غدا، وذلك فى إطار خطة الوزارة للترويج والتسويق وتحسين الصورة الذهنية لمصر فى الخارج. 
 
 وأنهى الوزير والوفد المرافق إجراءات السفر عبر استراحة كبار الزوار بالمطار، وغادر على متن طائرة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" المتجهة إلى فرانكفورت ومنها إلى موكانو بفرنسا.
 
ويضم المعرض 150 قطعة أثرية من العصور المختلفة، سواء من الأحجار أو المعادن، ويقام لمدة شهرين، كما أن القطع المقرر عرضها بالمعرض لن تسافر للعرض بالخارج مرة أخرى لأنه سيتم إعادة افتتاح المتحف المصرى بالتحرير بهذه القطع فى 15 نوفمبر المقبل.

 


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