وزيرة الهجرة: نتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لتعريف الشباب بالمخاطر والتحديات

التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أولياء أمور المشاركين ومنظمي معسكر ويل سبرنج الثاني لأبناء المصريين بالخارج، الذى يتضمن محاضرات عن تاريخ مصر ودورها الريادى فى المنطقة وبعض التضحيات التي قدمتها عبر العصور.

جاء اللقاء فى إطار التحضير للتجهيزات الأخيرة لانطلاق النسخة الثانية من معسكر ويل سبرنج المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 16 حتى 21 يوليو الجارى، الذى يضم، بجانب أبناء المصريين بالخارج، عددًا من أبناء شهداء الجيش والشرطة.

وأوضحت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم أن الوزارة تفتح أبوابها وتتعاون مع وزارات الدولة والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لتعريف الشباب ببلدهم والمخاطر والتحديات التي تواجهها الدولة في سبيل الحفاظ على الأمن القومي، مشيرة إلى ما تم تقديمه للشباب من محاضرات بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية، وكذلك زيارات لمعالم مصر السياحية والتاريخية.

وتابعت «مكرم» أن الهدف من التعاون مع «ويل سبرنج» يهدف إلى خدمة أبناء المصريين بالخارج وربطهم بالوطن، وتصحيح المفاهيم لدى الشباب ‏والأطفال ‏المقيمين بالخارج خاصة لصد ما يتعرضون أحيانًا له من بث مفاهيم غريبة عن تقاليدنا وقيمنا، ويوسع من دائرة ‏المنتديات التي ‏نظمتها الوزارة للشباب لاستهداف فئة جديدة من الأطفال يكونون على صلة دائمة بالوطن، بعد نجاح المعسكر الأول للشباب من أبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج.

وأضافت «مكرم» أن إقامة "ويل سبرنج" لمعسكرات صيفية يساعد بشكل كبير في رفع الوعي ‏بين الشباب وزيادة الانتماء، وهو ما يساعد على تحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة‎.‎

وفي النهاية، أكدت وزيرة الهجرة على أن الحكومة تبذل كل مساعيها لتحقيق الانطلاقة المرجوة التي تليق بالدولة المصرية بعد أن تجاوزنا مرحلة عصيبة من تاريخ مصر، قائلة: إننا نسعى حاليا إلى التعاون للنهوض بمصر في كل المجالات لمواجهة حرب على كل المستويات إعلاميًا وثقافيًا وسياسيًا وغيرها.