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الخميس، 05 يوليه 2018 08:59 م
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وزيرة التخطيط: أطلقنا مسابقة التميز الحكومى للتنافس على الجودة والأفضلية

الخميس، 05 يوليه 2018 08:40 م
وزيرة التخطيط: أطلقنا مسابقة التميز الحكومى للتنافس على الجودة والأفضلية
الإسكندرية- هناء أبو العز
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أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن إطلاق مسابقة جائزة مصر للتميز الحكومى، بهدف إنشاء وحدات للجودة ورفع مستوى جودة الخدمة، وليكون هناك تنافس يشجع الجميع على أن يكونوا الأفضل.
 
وأضافت هالة السعيد، فى لقائها بأعضاء الغرفة التجارية الفرنسية بمقر قنصلية فرنسا وبحضور عدد من رجال الأعمال، أن الاستثمار فى البشر هو ما ينقل مصر لمستقبل أفضل.
 
وأشارت إلى أن الوزارة أهملت عددا من القضايا فى الخطة الماضية مثل قضية ترشيد المياه وسد النهضة، بالإضافة إلى مواجهة الزيادة السكانية التى بدأت تتضخم بزيادة 2.5 مليون سنويا، مشيرا إلى أن الخطة الجديدة تراعى ذلك.
 
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط (1)
 

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط (2)
 

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط (3)
 
 
 
 
 

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