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هانى الناظر: "السترونيلا" زيت نباتى يحمى الإنسان من لدغات الناموس

الخميس، 05 يوليه 2018 12:56 م
هانى الناظر: "السترونيلا" زيت نباتى يحمى الإنسان من لدغات الناموس الدكتور هانى الناظر
كتب سمير حسنى
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أكد الدكتور هانى الناظر، رئيس مركز البحوث الأسبق، أن زيت "السترونيلا" من الزيوت النباتية التى تمنع لدغ الحشرات، والناموس، ومتوفر فى الصيدليات، مشيرا إلى أن هذا الزيت يمكن استخدامه لجميع أنواع البشرة، ومناسب أيضًا للأطفال.

وفيما يتعلق بطريقة تجنب الكثير من الأمراض الجلدية فى فصل الصيف، قال الناظر فى لقاء على قناة دريم، إن استخدام الشمسية وسيلة طبيعية ميكانيكية تحمى الإنسان من الإصابة بالعديد من الأمراض الجلدية، وأشعة الشمس التى تتسبب فى الإصابة بالتهابات فى الجلد، وحروق، وبقع سمراء، والضربات الشمسية.

 

 

 

 


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