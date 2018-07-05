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الخميس، 05 يوليه 2018 08:01 م
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ميركل: على أوروبا القيام بواجباتها بشأن ملف اللاجئين

الخميس، 05 يوليه 2018 06:56 م
ميركل: على أوروبا القيام بواجباتها بشأن ملف اللاجئين ميركل
أ ش أ
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نشب خلاف بين المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء المجرى، فيكتور أوربان، بشأن المسؤوليات التى تقع على عاتق أوروبا تجاه اللاجئين الباحثين عن ملاذ آمن فى أوروبا.

وقالت ميركل، فى مؤتمر صحفى مشترك مع أوربان،أوردته قناة "سكاى نيوز"، اليوم الخميس، إنه يجب ألا ننسى أن الأمر يتعلق ببشر والإنسانية.

وأشارت إلى أن جوهر أوروبا هو الإنسانية ، مشددة فى الوقت ذاته على أهمية قيام أوروبا بواجباتها فى هذا الشأن وألا تدير ظهرها للعوز والمعاناة.

ومن جانبه، قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان :"إن أفضل وسيلة تظهر بها أوروبا إنسانيتها هو أن تلغى الحوافز التى تشجع اللاجئين على القدوم للقارة". 

وأضاف :" إذا كان العون الذى تقدمه أوروبا للمهاجرين سيدفع الناس فى أفريقيا وآسيا إلى استنتاج أن بوسعهم القدوم فسيفعلون ذلك..موضحا أنه يجب عدم خلق عامل جذب والسبيل الوحيد الذى نعرفه للقيام بذلك هو إغلاق الحدود وتقديم المساعدة لهذه الدول وعدم السماح بدخول من يجلبون معهم المتاعب". 

 

 


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