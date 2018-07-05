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الخميس، 05 يوليه 2018 01:12 م
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ميركل تستقبل أوربان أحد اشد معارضى سياسة الهجرة التى تنتهجها

الخميس، 05 يوليه 2018 12:31 م
ميركل تستقبل أوربان أحد اشد معارضى سياسة الهجرة التى تنتهجها ميركل
أ ف ب
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يقوم فيكتور أوربان بزيارة، اليوم الخميس، إلى برلين فى الوقت الذى يحقق فيه مؤيدو سياسات متشددة ازاء المهاجرين مكاسب فى أوروبا وبينما تجد المستشارة الالمانية نفسها مضطرة إلى التكيّف مع هذا التيار.

وكتبت صحيفة مجرية مقربة من النظام مؤخرا "حدث لا يصدق: انجيلا ميركل طلبت مقابلة من فيكتور أوربان وليس العكس"، مضيفة "تغير اتجاه الرياح فى أوروبا"، ومشيرة إلى "تراجع" المستشارة.

على مدى سنوات جسدت ميركل ورئيس الحكومة المجرية قطبين متناقضين على صعيد سياسة اللجوء فى أوروبا: من جهة رغبة فى استقبال سخى لطالبى اللجوء الفارين من النزاع فى سوريا فى 2015 ومن جهة أخرى رفض قاطع للهجرة باسم الدفاع عن قيم أوروبا المسيحية.

لكن بات الان على الاثنين التعاون ومن المفترض ان يعقدا لقاءا صحفيا اليوم بعد قرابة ثلاثة سنوات من آخر اللقاءات التى جمعت بينهما.

 

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أنجيلا ميركل

ألمانيا

المجر

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