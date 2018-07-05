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موظف يضرب عن الطعام بالدقهلية لرفض شقيقة زوجته بناء سقف لمنزله

الخميس، 05 يوليه 2018 01:03 م
موظف يضرب عن الطعام بالدقهلية لرفض شقيقة زوجته بناء سقف لمنزله اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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أضرب موظف عن الطعام والشراب لتضرره من شقيقة زوجته لاعتراضهما على إقامة سقف الطابق الثانى لمنزله.

تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية اإخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة أجا، من مستشفى أجا المركزى بوصول المدعو "ياسين م. ع." 54  سنة موظف ومقيم قرية ميت أبوالحسين دائرة المركز، مضرباً عن الطعام والشراب.

وبالانتقال وسؤاله،  قرر بإضرابه عن الطعام والشراب لتضرره من كلا من  شقيقة زوجته  فادية، و"خيرى ا."، ويقيمان بذات القرية لقيامهما باعتراضه على إقامة سقف الطابق الثانى بمنزله،  لعدم رغبتهما فى إقامته وسط منزليهما.

بإسداء النصح والإرشاد للمذكور بالعدول عن إضرابه وإتباع الطرق القانونية لعرض شكواه امتثل وتناول الطعام والشراب وصرح له بالخروج من المستشفى.

 

 

 

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