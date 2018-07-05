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ونسعى لضم الأحزاب غير الممثلة برلمانيًا..

موسى مصطفى موسى: إعلان وثيقة ائتلاف المعارضة خلال أيام

الخميس، 05 يوليه 2018 05:00 ص
موسى مصطفى موسى: إعلان وثيقة ائتلاف المعارضة خلال أيام موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد
كتب – مصطفى السيد
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أكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، المرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، أنه سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن الوثيقة الرسمية لائتلاف المعارضة الوطنية الذى سيضم عددًا من الأحزاب السياسية والنواب السابقين وعددًا من الشخصيات العامة المصرية.

 

وأضاف موسى مصطفى موسى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الوثيقة التى يجرى إعدادها ستحتوى على المبادئ الأساسية لائتلاف المعارضة الوطنية والتى ستعبر عن أفكار وطنية خالصة تهدف لمساندة ودعم الدولة.

 

وأشار رئيس حزب الغد، إلى أن أى دولة فى العالم فى حاجة لوجود معارضة حقيقية تعمل لصالح البلاد وتقدم أفكاراً ورؤى وحلولاً بديلة فى حالة وجود أخطاء، لافتًا إلى أنه ليس معنى وجود ائتلاف للمعارضة أننا سنعارض الدولة بل سنكون داعمين لها بتقديم رؤى وأفكار تساعد تحقق التنمية وتحسن مستوى معيشة المواطن.

 

وأوضح رئيس حزب الغد، أن الائتلاف سيضم قامات علمية كبيرة وشخصيات عامة لها باع فى المجال السياسى، مشيرًا إلى أن الائتلاف سيعمل على دفع الحكومة لتحسين معيشة المواطن المصرى، والإصلاح الاقتصادى المصرى، وخلق فرص عمل للشباب.

 

وأكد المرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، أن ائتلاف المعارضة سيعمل على دعم الدولة فى محاربة الفساد والقضاء على الإرهاب، مشيرًا إلى أن جميع المصريين يقدرون الرئيس عبد الفتاح السيسى ويحترمونه لدور فى إنقاذ الدولة من الإرهاب وجماعة الإخوان.

 

وأشار إلى أن ائتلاف المعارضة سيسعى لضم الأحزاب غير الممثلة برلمانًا، لافتًا إلى أن بهم العديد من الشخصيات التى لديها أفكاراً جيدة ستساهم فى الحياة السياسية، كما أن الائتلاف سيفتح الباب أمام جميع الأحزاب التى ترغب فى الانضمام له سواء كانت ممثلة برلمانياً أو لا، كما أنه يتم التوصل مع برلمانيين سابقين للانضمام للائتلاف.

 

وكشف المهندس موسى مصطفى موسى، أن ائتلاف المعارضة والمزعم إنشاؤه سيطلق مؤسسة إعلامية تشكل من خلال شركة مساهمة مصرية لن يقل رأس مالها عن 100 مليون جنيه، وسيكون هدفها تقديم خدمة إخبارية للمواطن والتصدى للقنوات المعادية لمصر من الخارج.


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