موسكو: أكثر من 5 ملايين سائح يزورون المدن الروسية خلال مباريات كأس العالم

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أعلن رئيس الوكالة الفدرالية الروسية للسياحة أوليج سافونوف، أن أكثر من 5 ملايين سائح، بينهم 9ر2 مليون اجنبي، زاروا المدن الروسية التى تستضيف مباريات بطولة كأس العالم 2018.



وقال سافونوف، فى مؤتمر صحفى، اليوم الخميس، إنه وفقا للمعلومات الأولية، استقبلت المدن التى تستضيف مباريات كأس العالم أكثر من 5 ملايين سائح، مشيرا إلى أن موسكو شهدت التدفق السياحى الأكبر بأكثر من 7ر2 مليون، فى حين استقبلت سان بطرسبرج أكثر من 600 ألف سائح وسوتشى ما يزيد على 500 ألف سائح.



وأوضح سافونوف - وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية - أن 9ر2 مليون سائح أجنبى يتواجدون حاليًا فى 11 مدينة تستضيف مباريات كأس العالم.



وانطلقت بطولة كأس العالم 2018 فى 14 يونيو الماضى فى 11 مدينة روسية ، وستقام المباراة النهائية فى ستاد لوجينكى فى 15 يوليو الجاري.