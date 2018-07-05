video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 يوليه 2018 08:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

موسكو: أكثر من 5 ملايين سائح يزورون المدن الروسية خلال مباريات كأس العالم

الخميس، 05 يوليه 2018 06:24 م
موسكو: أكثر من 5 ملايين سائح يزورون المدن الروسية خلال مباريات كأس العالم جماهير فى روسيا- أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن رئيس الوكالة الفدرالية الروسية للسياحة أوليج سافونوف، أن أكثر من 5 ملايين سائح، بينهم 9ر2 مليون اجنبي، زاروا المدن الروسية التى تستضيف مباريات بطولة كأس العالم 2018.


وقال سافونوف، فى مؤتمر صحفى، اليوم الخميس، إنه وفقا للمعلومات الأولية، استقبلت المدن التى تستضيف مباريات كأس العالم أكثر من 5 ملايين سائح، مشيرا إلى أن موسكو شهدت التدفق السياحى الأكبر بأكثر من 7ر2 مليون، فى حين استقبلت سان بطرسبرج أكثر من 600 ألف سائح وسوتشى ما يزيد على 500 ألف سائح.


وأوضح سافونوف - وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية - أن 9ر2 مليون سائح أجنبى يتواجدون حاليًا فى 11 مدينة تستضيف مباريات كأس العالم


وانطلقت بطولة كأس العالم 2018 فى 14 يونيو الماضى فى 11 مدينة روسية ، وستقام المباراة النهائية فى ستاد لوجينكى فى 15 يوليو الجاري.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دزاجوييف يعلن جاهزيته لقيادة هجوم روسيا أمام كرواتيا فى كأس العالم

روبرتو مارتينيز.. الأجنبى الوحيد بين مدربى منتخبات ربع نهائى كأس العالم

روسيا

اخبار روسيا

اخبار العالم

العالم اليوم

اخبار السياحة

كاس العالم




لا تفوتك
"البترول": نبدأ تصدير الغاز للأسواق العالمية بنهاية العام

"البترول": نبدأ تصدير الغاز للأسواق العالمية بنهاية العام

المؤبد لمستشار المعزول و13 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"

المؤبد لمستشار المعزول و13 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 17 يوليو بالعلاوات المختلفة.. محمد معيط: إلزام الممولين والمسجلين بالضرائب بالتقدم إلكترونيا 1 أكتوبر.. ويؤكد: مبادرة لدعم المتعثرين خلال أسبوع.. وحققنا فائضا 4 مليارات جنيه

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 17 يوليو بالعلاوات المختلفة.. محمد معيط: إلزام الممولين والمسجلين بالضرائب بالتقدم إلكترونيا 1 أكتوبر.. ويؤكد: مبادرة لدعم المتعثرين خلال أسبوع.. وحققنا فائضا 4 مليارات جنيه

حقيقة حكم الإدارية العليا بشأن "ضباط الشرطة الملتحين".. المحكمة لم تأمر بإعادتهم للعمل.. وتؤكد: إطلاق اللحية ذنباً إدارياً لا يجب التهاون فيه.. وتضع مبادئ جديدة للتعامل مع هؤلاء الضباط

حقيقة حكم الإدارية العليا بشأن "ضباط الشرطة الملتحين".. المحكمة لم تأمر بإعادتهم للعمل.. وتؤكد: إطلاق اللحية ذنباً إدارياً لا يجب التهاون فيه.. وتضع مبادئ جديدة للتعامل مع هؤلاء الضباط

محمد صلاح معروض على ريال مدريد بـ225 مليون يورو.. ومبابى يهدد الصفقة

محمد صلاح معروض على ريال مدريد بـ225 مليون يورو.. ومبابى يهدد الصفقة

شاهد.. أغلى فيلا فى العالم تستعد لاستقبال كريستيانو رونالدو

شاهد.. أغلى فيلا فى العالم تستعد لاستقبال كريستيانو رونالدو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة