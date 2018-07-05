مواقع سنية إيرانية: اغتيال عالم من علماء السنة بمدينة بلوشستان جنوب إيران

كتبت إسراء أحمد فؤاد

كشفت مواقع إيرانية تابعة لأهل السنة عن قيام عناصر مجهولة صباح اليوم الخميس، باغتيال أحد علماء السنة بإقلم بلوشستان جنوب شرق إيران، عبر إطلاق أعيرة نارية عليه أثناء تواجده أمام مسجد.

وبحسب موقع سنى أونلاين الإلكترونى، فأن العناصر المجهولة أطلقت النار على الدكتور عبد الشكور الكردى أثناء وقوفه أمام مسجد التوحيدية بمدينة سيستان.

ويعد عبد الشكور من العلماء والوجهاء والناشطين فى مدينة خاش، وهو ابن الشيخ عبد الستار الكردى الذى كان أحد كبار علماء بلوشستان وخطيب أهل السنة فى مدينة خاش سابقا.