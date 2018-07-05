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مهاب مميش: عبور 252 سفينة قناة السويس بحمولة 16.7 مليون طن فى 5 أيام

الخميس، 05 يوليه 2018 06:00 ص
مهاب مميش: عبور 252 سفينة قناة السويس بحمولة 16.7 مليون طن فى 5 أيام الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ5 أيام الماضية من السبت، وحتى أمس الأربعاء، عبور 252 سفينة بحمولة 16.7 مليون طن.
 
وأكد الفريق مميش فى تصريحات صحفية، أن الأرقام القياسية التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة، تُعد مؤشراً هاماً يعكس تحسن حركة التجارة العالمية والتطور فى صناعة النقل البحرى واتجاه الترسانات العالمية لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهو ما استعدت له إدارة القناة بنظرة استباقية من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة الذى نجح فى رفع تصنيف القناة عالمياً بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية، هذا بالإضافة إلى اتباع سياسات تسويقية جاذبة لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على استخدام قناة السويس بدلاً من الطرق البديلة الأخرى.
 
وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن يوم السبت عبرت القناة 56 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، كما عبرت يوم الأحد 48 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن، وعبرت يوم الاثنين 40 سفينة بحمولة 2.3 مليون طن، فيما عبرت يوم الثلاثاء 50 سفينة قناة السويس بحمولة 3.3 مليون طن، كما عبرت أمس الأربعاء 58 سفينة بحمولة 4.4 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناه خلال الـ5 أيام فقط إلى 252 سفينة بحمولة 16.7 مليون طن.

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