مكرم محمد أحمد: الأزهر ليس به إرهابى واحد وعلى الصحفى الانتقاد فى إطار العقل

كتب محمد شرقاوى

قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، "على المؤسسات الإعلامية أن تكون حريصة خلال حديثها عن أى مؤسسة بالدولة"، موضحا أن الإعلام حريص على مؤسسة الأزهر، وعند الحديث عن الدكتور أحمد الطيب يذكر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وعند الحديث عن البطريرك تقول قداسة البطريرك.

ودعا مكرم محمد أحمد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أسامة كمال عبر برنامجه "مساء دى أم سى" المذاع على فضائية "دى أم سى"، المؤسسات الصحفية والصحفيين والإعلاميين، لاستعادة القيم القديمة لكل مؤسسة بالدولة، مضيفا "أن الأزهر يمكن أن يخطئ أو يصيب هناك أشياء محل الخطأ والصواب ولكن على الصحفى أن ينتقد فى إطار عاقل وليس بهذه القسوة الشديدة التى تجعلنا أن الأزهر هو مركز الإرهاب، بينما لم يخرج واحد من الأزهر إرهابى".

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن طلاب الأزهر يدرسون علوم مقارنة ما بين المذاهب الإسلامية وبالتالى الفكر متعود على المقارنات ولا يوجد إرهابى واحد بها، ولابد من احترام هذه المؤسسات واحترام تاريخها.

ودعا الإعلام "التوقف عن أى هجوم ضد مؤسسات الدولة مثل الأزهر والرئاسة والقضاء والمؤسسات العسكرية، حتى تحظى من الاحترام الكافى ونحترم كيف ما يشاء وهناك وقت ينبغى التوقف عن الهجوم حتى يظهر العدل كلمته".