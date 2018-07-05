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مصرع وإصابة 5 فى حادث انقلاب سيارة بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى

الخميس، 05 يوليه 2018 09:58 ص
مصرع وإصابة 5 فى حادث انقلاب سيارة بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، وفاة مواطن وإصابة 4 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بالكيلو 90 اتجاه القاهرة.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف مجهزة فور وقوع الحادث، ونقلت حالة الوفاة، والمصابين جميعا إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون.
 
وأشار" مجاهد" إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه مابعد الارتجاج، وجروح قطعية بفروة الرأس، وكسور بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.
 
 
 

 


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