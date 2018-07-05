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الخميس، 05 يوليه 2018 02:15 م
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مصرع طفلة بالفيوم إثر تسممها بعد وجبة "مكرونة"

الخميس، 05 يوليه 2018 12:25 م
مصرع طفلة بالفيوم إثر تسممها بعد وجبة "مكرونة" جثة - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى
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لقيت طفلة فى الثانية عشر من عمرها مصرعها بعد إصابتها بحالة تسمم إثر تناولها وجبة مكرونة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء خال شلبى مدير أمن الفيوم إخطارا من مستشفى إبشواى المركزى بوصول الطفلة ندى شعبان دسوقى 12 سنة المقيمة بقرية طوبهار بمركز إبشواى مصابة بحالة تسمم ولفظت أنفاسها الأخيرة بالمستشفى، وبسؤال والد الطفلة أكد أنها تناولت وجبة مكرونة قامت بشرائها من مكان غير معلوم، وبتوقيع الكشف الطبى على جثة الطفلة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب ولا توجد شبهة جنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر المحضر رقم 2204 لسنة 2018 وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.


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