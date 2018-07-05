مصرع شخص وإجلاء الآلاف جراء أمطار غزيرة فى اليابان

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أصدرت اليابان اليوم الخميس أوامر بإجلاء آلاف السكان من مشارف عاصمتها القديمة كيوتو بعدما سقطت الأمطار بغزارة لم يسبق لها مثيل بغرب البلاد مما أسفر عن وفاة شخص ومن المتوقع هطول المزيد.

ونصحت السلطات نحو 160 ألفا بإخلاء منازلهم فى المنطقة مع تحذير مسؤولى الأرصاد من أن مستويات الأمطار التى وصفوفها بأنها "تاريخية" ربما تستمر حتى يوم الأحد المقبل.

وقال مسؤول فى هيئة الأرصاد الجوية اليابانية خلال مؤتمر صحفى "ينبغى توخى الحذر البالغ" مشيرا إلى احتمال وقوع انهيارات أرضية وهبوب رياح عاتية.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن عامل إنشاءات يبلغ من العمر 59 عاما لقى حتفه فى مقاطعة هيوجو الغربية بعدما علق فى أنبوب للصرف الصحى فيما أُصيب آخران هرعا لإنقاذه.

وصدرت أوامر إخلاء فى بعض مناطق كيوتو النائية وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن عدد المتضررين بلغ نحو 16 ألفا. ونقل التلفزيون لقطات لارتفاع منسوب المياه فى نهر كامو بوسط المدينة.

وبحلول بعد ظهر اليوم الخميس بلغ ارتفاع منسوب المياه خلال اليومين الماضيين فى بعض مناطق شيكوكو، أصغر الجزر الرئيسية فى اليابان، نحو 45 سنتيمترا ومن المتوقع ارتفاع المنسوب بنحو 40 سنتيمترا أخرى فى غضون الساعات الأربع والعشرين المقبلة.