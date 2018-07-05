video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 يوليه 2018 01:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع شخص وإجلاء الآلاف جراء أمطار غزيرة فى اليابان

الخميس، 05 يوليه 2018 11:35 ص
مصرع شخص وإجلاء الآلاف جراء أمطار غزيرة فى اليابان أمطار - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

أصدرت اليابان اليوم الخميس أوامر بإجلاء آلاف السكان من مشارف عاصمتها القديمة كيوتو بعدما سقطت الأمطار بغزارة لم يسبق لها مثيل بغرب البلاد مما أسفر عن وفاة شخص ومن المتوقع هطول المزيد.

ونصحت السلطات نحو 160 ألفا بإخلاء منازلهم فى المنطقة مع تحذير مسؤولى الأرصاد من أن مستويات الأمطار التى وصفوفها بأنها "تاريخية" ربما تستمر حتى يوم الأحد المقبل.

وقال مسؤول فى هيئة الأرصاد الجوية اليابانية خلال مؤتمر صحفى "ينبغى توخى الحذر البالغ" مشيرا إلى احتمال وقوع انهيارات أرضية وهبوب رياح عاتية.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن عامل إنشاءات يبلغ من العمر 59 عاما لقى حتفه فى مقاطعة هيوجو الغربية بعدما علق فى أنبوب للصرف الصحى فيما أُصيب آخران هرعا لإنقاذه.

وصدرت أوامر إخلاء فى بعض مناطق كيوتو النائية وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن عدد المتضررين بلغ نحو 16 ألفا. ونقل التلفزيون لقطات لارتفاع منسوب المياه فى نهر كامو بوسط المدينة.

وبحلول بعد ظهر اليوم الخميس بلغ ارتفاع منسوب المياه خلال اليومين الماضيين فى بعض مناطق شيكوكو، أصغر الجزر الرئيسية فى اليابان، نحو 45 سنتيمترا ومن المتوقع ارتفاع المنسوب بنحو 40 سنتيمترا أخرى فى غضون الساعات الأربع والعشرين المقبلة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية فى شرق باكستان لـ 15 قتيلا

مصرع 7 أشخاص وإصابة 7 آخرين وخسائر مالية كبيرة بسبب الأمطار فى الصين

صور.. العالم هذا المساء.. ليلة حزينة فى إندونيسيا بعد ارتفاع حصيلة ضحايا غرق عبارة إلى 24 شخصا.. مصرع 6 أشخاص فى أمطار غزيرة بباكستان.. وإجلاء مئات السكان بعد اتساع رقعة حرائق الغابات فى كاليفورنيا

مصرع وإصابة 6 أشخاص بسبب الأمطار الغزيرة بكوريا الجنوبية

صور.. مصرع 6 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة شرق باكستان

أمطار غزيرة تثير حالة من الفوضى فى مومباى بالهند

أمطار

اليابان

أخبار اليابان

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
ياسر برهامى فى فتوى جديدة: أخذ قرض من بنك إسلامى حرام وتحايل على الربا

ياسر برهامى فى فتوى جديدة: أخذ قرض من بنك إسلامى حرام وتحايل على الربا

"مصر تنطلق".. الحكومة تستهدف خفض الأدوية الناقصة وإنشاء مصنع لعلاج الأورام

"مصر تنطلق".. الحكومة تستهدف خفض الأدوية الناقصة وإنشاء مصنع لعلاج الأورام

كأس العالم 2018.. 32 لاعبا مهددون بالغياب عن مواجهات دور قبل النهائى

كأس العالم 2018.. 32 لاعبا مهددون بالغياب عن مواجهات دور قبل النهائى

فيديو.. الشرطة الأمريكية تعتقل امرأة تسلقت تمثال الحرية فى نيويورك

فيديو.. الشرطة الأمريكية تعتقل امرأة تسلقت تمثال الحرية فى نيويورك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

بالأرقام.. عام 2017 يسجل أقل معدل للمواليد منذ 10 سنوات

بالأرقام.. عام 2017 يسجل أقل معدل للمواليد منذ 10 سنوات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة