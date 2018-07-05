مصرع شاب فى حادث تصادم سيارة أمام معدية الرسوة ببورسعيد

بورسعيد – محمد فرج

لقى شاب فى 29 من عمره مصرعه فى حادث تصادم سيارة أمام معدية الرسوة جنوب بورسعيد وتم تحرير المحضر اللازم وإتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء أمجد عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد إخطار يفيد مصرع " ع ا ا" 29 سنه فى حادث تصادم سيارة أمام معدية الرسوة جنوب بورسعيد وتم نقل الجثة بسيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى الحميات.

وتم تحرير المحضر اللازم وإتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على السيارة وإخطار النيابة العامة التى أمرت بإنتداب الطب الشرعى للتأكد وجود شبهه جنائية من عدمه لإستخراج تصريح الدفن ومباشرة التحقيق .