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الخميس، 05 يوليه 2018 05:37 م
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مصرع حارس عقار سقط من أعلى عقار تحت الإنشاء بالمنصورة

الخميس، 05 يوليه 2018 04:35 م
مصرع حارس عقار سقط من أعلى عقار تحت الإنشاء بالمنصورة جثة -أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب
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لقى حارس عقار مصرعه عقب سقوطه من عقار تحت الإنشاء بناحية قسم أول المنصورة.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ بلغ لقسم شرطة أول المنصورة ، من إدارة شرطة النجدة بسقوط أحد الأشخاص من عقار تحت الإنشاء بشارع " الخلطة الأسفلتية " دائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم إلى مكان البلاغ ، وبالفحص تبين وجود جثة المدعو الشاذلى ك م – 43 سنة حارس عقار ، ومقيم قرية " ميت جراح " دائرة مركز المنصورة وبه إصابات عبارة عن جروح وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقل جثمان المتوفى إلى مستشفى المنصورة الدولى.

بسؤال حارس العقار محل البلاغ ، قرر بأن المتوفى يعمل بعقار مجاور ، وحضوره للعقار محل حراسته لاستعارة بعض الأدوات الخاصة بالعمل ، وسقط من أحد الطوابق - ما أدى إلى وفاته ، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك بسؤال زوجة المتوفى أيدت ذات المضمون ولم تتهم أحد بالتسبب فى وفاة زوجها ، تم إخطار مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على جثمان المتوفى.


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