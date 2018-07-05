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مديرة منظمة المرأة العربية: السيسي هنأنى بالمنصب الجديد

الخميس، 05 يوليه 2018 10:37 ص
مديرة منظمة المرأة العربية: السيسي هنأنى بالمنصب الجديد الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية
كتب محمود راغب
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تلقت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، الدكتورة فاديا كيوان خطاباً من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، لتهنئتها بتولى منصب المديرة العامة للمنظمة مؤخراً.

وجاء فى الخطاب الثقة بإمكانية المديرة العامة الجديدة التعاطى مع التحديات التى تواجهها المنظمة لتحقيق أهدافها السامية مما يسهم في تعزيز وضعية دور المرأة في منطقتنا العربية.

وكانت الدكتورة فاديا كيوان قد وجهت خطاب تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة تجديد الثقة به رئيساً لجمهورية مصر العربية.

 

 

 

 


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