محافظ القاهرة يكشف تفاصيل الاحتفال بالعيد القومى للعاصمة

قال المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، إنه سيؤدى صلاة الجمعة غدا، فى مسجد محمد على بحضور عدد من الوزراء أبرزهم وزير التنمية المحلية والنقل والأوقاف والقوى العاملة، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى، داعياً الجميع لأداء الصلاة فى ذلك اليوم.

وأضاف المحافظ، خلال المؤتمر الصحفى، المُنعقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام محافظة القاهرة بعابدين، وذلك بمناسبة العيد القومى لمحافظة، أنه سيتم تنظيم مؤتمر للشباب بعنوان "معاً من أجل مصر"، وسيتم افتتاحه يوم الأحد بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة عين شمس، وستشمل تنظيم رحلات للشباب للأماكن السياحية بالمحافظة، على أن تنتهى فعالياته يوم الخميس القادم.

وأوضح المحافظ، أنه سيتم إصدار كتاب رسمى من المحافظة يحكى تاريخها بالتفصيل، والمحافظين الذين تولوا قيادتها على مدار السنوات الماضية، بالتعاون مع أساتذة متخصصين فى التاريخ بالجامعات.

وأكد أن الديكور الجديد الذى يشهده محيط مكتب محافظ القاهرة، هو توثيق متحفى لتاريخ محافظة القاهرة وتاريخ قادتها على مدار السنوات الماضية.

ومن المقرر أن يستعرض المهندس عاطف عبد الحميد، إنجازات المحافظة خلال عام، والموقف التنفيذى للمشروعات التى أنشأتها المحافظة خلال هذا العام، وسيتم افتتاحها خلال أيام.

ويؤدى محافظ القاهرة صلاة الجمعة بمسجد محمد على بالقلعة، فى إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومى، كما سيتم تنظيم مبادرة نعم من أجل مصر، والتى من المقرر لها أن تبدأ الأحد القادم بجامعة عين شمس، وتستمر لمدة 5 أيام.