محافظ القاهرة: فتح الحدائق مجانا والأتوبيس النهرى بنصف الثمن لمدة يومين

قال المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، إنه سيتم فتج الحدائق غدا، وبعد غد، مجاناً بمناسبة العيد القومى للمحافظة، بالإضافة إلى تخفيض سعر تذكرة الأتوبيس النهرى 50 % خلال هذين اليومين.

ومن المقرر أن يستعرض المهندس عاطف عبد الحميد، انجازات المحافظة خلال عام، والموقف التنفيذى للمشروعات التى أنشأتها المحافظة خلال هذا العام، وسيتم افتتاحها خلال أيام.

ويؤدى محافظ القاهرة صلاة الجمعة بمسجد محمد على بالقلعة، فى إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومى، كما سيتم تنظيم مبادرة نعم من أجل مصر، والتى من المقرر لها أن تبدأ الأحد القادم بجامعة عين شمس، وتستمر لمدة 5 أيام.