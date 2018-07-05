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محافظ القاهرة: جارى العمل على إنشاء 47 مدرسة جديدة وتطوير 119 آخرين

الخميس، 05 يوليه 2018 11:53 ص
محافظ القاهرة: جارى العمل على إنشاء 47 مدرسة جديدة وتطوير 119 آخرين المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
ماجد تمراز وسيد الخلفاوى
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أكد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أنه تم إنشاء 18 مدرسة جديدة خلال العام المنقضى، وجارى العمل على إنشاء 47 مدرسة أخرى جديدة، بالإضافة إلى استمرار تطوير 119 مدرسة أخرى بينهم 16 مدرسة أخرى جاهزة للافتتاح.

وأضاف محافظ القاهرة، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بديوان عام المحافظة، أن مجلس الوزراء وافق على أن تكون هيئة نظافة وتجميل القاهرة بديلا عن الشركات الأجنبية العاملة فى جميع القمامة، مشيرا إلى أنه تم تطبيق المنظومة الجديدة فى 10 أحياء.

ومن المقرر أن يستعرض المهندس عاطف عبد الحميد، إنجازات المحافظة خلال عام، والموقف التنفيذى للمشروعات التى أنشأتها المحافظة خلال هذا العام، وسيتم افتتاحها خلال أيام.

ويؤدى محافظ القاهرة صلاة الجمعة بمسجد محمد على بالقلعة، فى إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومى، كما سيتم تنظيم مبادرة نعم من أجل مصر، والتى من المقرر لها أن تبدأ الأحد المقبل بجامعة عين شمس، وتستمر لمدة 5 أيام.

 


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