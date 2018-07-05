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الخميس، 05 يوليه 2018 02:15 م
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محافظ القاهرة: استمرار تطوير 69 شارعا وميدانا.. و4 مشروعات جاهزة للافتتاح

الخميس، 05 يوليه 2018 01:52 م
محافظ القاهرة: استمرار تطوير 69 شارعا وميدانا.. و4 مشروعات جاهزة للافتتاح المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب ماجد تمراز - سيد الخلفاوى
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قال المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة إنه جار العمل على تطوير 69 شارعا رئيسيا وميدانا، أبرزهم شارع عباس العقاد وكوبرى الجلاء وتطوير ميدان وكوبرى السيدة عائشة، وإحياء مسار العائلة المقدسة بالقاهرة، وتطوير كوبرى المطرية وتطوير كوبرى شمال طرة بجنوب القاهرة.

وأضاف محافظ القاهرة، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بديوان عام المحافظة، أن هناك عددا من المشروعات جاهزة للافتتاح، وأبرزهم مشروع المحروسة 1 وكوبرى الجلاء وموقف السلام وجراج روكسى وعدد من الأسواق الحضارية الجديدة.

ومن المقرر أن يستعرض المهندس عاطف عبد الحميد إنجازات المحافظة خلال عام، والموقف التنفيذى للمشروعات التى أنشأتها المحافظة خلال هذا العام، وسيتم افتتاحها خلال أيام.

ويؤدى محافظ القاهرة صلاة الجمعة بمسجد محمد على بالقلعة، فى إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومى، كما سيتم تنظيم مبادرة نعم من أجل مصر، والتى من المقرر لها أن تبدأ الأحد المقبل بجامعة عين شمس وتستمر لمدة 5 أيام.

 


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