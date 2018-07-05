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الخميس، 05 يوليه 2018 12:07 م
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محافظ القاهرة: استمرار إنشاء 47 مدرسة جديدة وتطوير 119

الخميس، 05 يوليه 2018 12:07 م
محافظ القاهرة: استمرار إنشاء 47 مدرسة جديدة وتطوير 119 المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
ماجد تمراز وسيد الخلفاوى
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قال المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، إنه جارى تطوير 27 مستشفى على مستوى العاصمة، بالإضافة إلى تطوير الخدمة الصحية فى 13 مستشفى و 14 مركز طبى بالقاهرة.

وأضاف محافظ القاهرة، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بديوان عام المحافظة، أنه تم الانتهاء من تطوير مجموعة من الأماكن التراثية، أهمها ممر بهلر، ومنطقة البورصة وشارع الشريفين، كما تم إعادة تأهيل العقارات الواقعة بنطاق القاهرة الخديوية، والانتهاء من ترميم قصر الأميرة خديجة وتسليمه لمكتبة الإسكندرية.

ومن المقرر أن يستعرض المهندس عاطف عبد الحميد، إنجازات المحافظة خلال عام، والموقف التنفيذى للمشروعات التى أنشأتها المحافظة خلال هذا العام، وسيتم افتتاحها خلال أيام.

ويؤدى محافظ القاهرة صلاة الجمعة بمسجد محمد على بالقلعة، فى إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومى، كما سيتم تنظيم مبادرة نعم من أجل مصر، والتى من المقرر لها أن تبدأ الأحد القادم بجامعة عين شمس، وتستمر لمدة 5 أيام.


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