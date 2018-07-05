محافظ إيران بأوبك: تغريدات ترامب رفعت أسعار النفط 10 دولارات

رويترز

نقل الموقع الإخبارى لوزارة النفط الإيرانية، على الانترنت (شانا)، اليوم الخميس، عن محافظ إيران لدى أوبك حسين كاظم بور أردبيلى قوله إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تسبب فى رفع أسعار النفط بتغريداته على موقع تويتر.

وكان ترامب طالب منتجى أوبك فى الآونة الأخيرة بالمساعدة فى خفض أسعار النفط.

ونقل موقع وزارة النفط عن أردبيلى قوله "تغريداتك تسببت فى زيادة الأسعار بما لا يقل عن عشرة دولارات. من فضلك كف عن هذا الأسلوب".

وقال أردبيلى إن ترامب يسعى لزيادة حدة التوترات بين إيران والسعودية ودعا الولايات المتحدة إلى مشاركة القوي العالمية فى اجتماعها مع إيران المقرر انعقاده فى فيينا غدا الجمعة.

وسيجتمع وزراء خارجية الدول الخمس المتبقية الموقعة على الاتفاق النووى بين طهران والقوي العالمية مع مسؤولين إيرانيين فى فيينا لبحث كيفية الإبقاء على الاتفاق ساريا بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.