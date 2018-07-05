محافظة القاهرة تحتفل بعيدها القومى غدًا فى قلعة صلاح الدين الأيوبى

تحتفل محافظة القاهرة، غدًا الجمعة، والذى يوافق يوم السادس من يوليو من كل عام بعيدها القومى، بمناسبة مرور 1049 عامًا على تأسيسها.

ويرجع اختيار السادس من يوليو كل عام إلى تاريخ قيام القائد الفاطمى جوهر الصقلى بتأسيس القاهرة يوم 17 شعبان عام 358 هجرى الموافق 6 يوليو عام 969 ميلادى.

ويعقد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، مؤتمرًا صحفيًا صباح اليوم الخميس، يستعرض خلاله أهم ما حققته محافظة القاهرة من إنجازات خلال العام الماضى، والخطط المستقبلية للنهوض بالمحافظة، ويقام المؤتمر فى قاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بميدان عابدين، ويحضره رؤساء الأحياء المختلفة ونواب محافظ القاهرة ومستشاروه، وعدد من قيادات المحافظة.

وكانت محافظة القاهرة قد أقامت العام الماضى برنامجًا موسًعا شمل العديد من الفعاليات للاحتفال بعيدها القومى، والذى وافق مرور 150 عامًا على إنشاء القاهرة الخديوية.