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الخميس، 05 يوليه 2018 03:56 م
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مجلس الدولة ينتهى من تعديلات قانون النظافة العامة

الخميس، 05 يوليه 2018 02:20 م
مجلس الدولة ينتهى من تعديلات قانون النظافة العامة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة تعديلات قانون النظافة العامة، لوضعه فى شكله القانونى السليم طبقاً للمبادئ الدستورية والأعراف القانونية، وتم إرساله للحكومة تمهيداً لإصداره.
 
وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن المادة الأولى حددت الرسم الشهرى الذى يتم تحصيله على أن يكون من 4 إلى 30 جنيهاً شهرياً بالنسبه للوحدات السكنية، ومن 30 إلى 100 جنيه شهرياً للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.

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