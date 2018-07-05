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مباحث القاهرة تكشف لغز اختطاف طفل بالتجمع وتعيده لوالده وتضبط المتهمين

الخميس، 05 يوليه 2018 12:47 م
مباحث القاهرة تكشف لغز اختطاف طفل بالتجمع وتعيده لوالده وتضبط المتهمين المتهمان بعد القبض عليهما
كتب إبراهيم أحمد
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نجح رجال مباحث القاهرة، فى كشف ملابسات واقعة اختطاف طفل 3 سنوات، نجل خفير فيلا بمنطقة الشويفات بالتجمع، وتبين أن خفير آخر وراء تحريض آخرين على خطف الطفل لمساومة والده، لمعرفته حيازته مشتل، وكونه ميسور الحال، فتم ضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة التى تولت التحقيق.
 
كان تلقى رجال مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا من "فتحى ن ف"،31 سنة، خفير بفيلا شمال الشويفات، بقيام شخصين مجهولين يستقلان سيارة حمراء اللون (غير معلوم نوعها أو رقم اللوحات)، بخطف نجله الطفل (عبد الرحمن 3 سنوات ) أثناء لهوه أمام الفيلا عمله صحبة نجل خفير بالفيلا المجاورة لمحل البلاغ "أحمد خ ف" البالغ من العمر 5 سنوات.
 
وأشار الخفير أنه وفى وقت لاحق ورد له اتصال تليفونى من هاتف محمول "محدد " طلب خلاله المتصل دفع فدية مالية قدرها 300 ألف جنية نظير إطلاق سراح المجنى عليه.
 
ومن خلال التنسيق مع المبلغ مجاراة المتصل حيث تم الاتفاق على تخفيض مبلغ الفدية إلى 100 ألف جنية والتقابل بمنطقة العبور / قليوبية لاستلام مبلغ الفدية وإطلاق سراح المجنى عليه، وتم إعداد الأكمنة بالمكان المتفق عليه وتمكن ضباط فريق البحث من ضبط كلا من "منصور ص أ" 23 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية " مخدرات "، و"محمد ص ب" 20 سنة، عاطل، أثناء حضورهما لاستلام مبلغ الفدية.
 
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بتحريض من "عبد الكريم ا إ" 21 سنة، خفير، وقرر المتهم الأول أنه علم من الأخير أن والد المجنى عليه يمتلك قطعة أرض " مشتل " وأنه ميسور الحال فخطط لخطف المجنى عليه ومساومته على إطلاق سراحه مقابل فدية مالية، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهم الثانى لتنفيذ مخططه وقام باستئجار السيارة رقم د ف 3461 ماركة هيونداى حمراء اللون، من أحد المعارض بمنطقة العبور، واستخدامها فى ارتكاب الواقعة وتوجها لمنطقة سكن المبلغ، وتمكنا من خطف المجنى عليه وفرا هاربان.
 
وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، وتم ضبط المتهم " عبد الكريم ا إ"  وبمواجهته أقر باتفاقه معه على تقاضى مبلغ 10 ألاف جنيه عقب تنفيذ مخططه، وتم بإرشادهما العثور على الطفل المخطوف أعلى كوبرى الزوامل بمنطقة بلبيس / شرقية.
 
كما تم بإرشادهما ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة لدى خفير ومقيم شبين القناطر / قليوبية " دون السوابق " وبسؤاله اعترف باستيلائه على السيارة من المتهم الأول لوجود خلافات مالية بينهما على مبلغ مالى 26 ألف جنية ونفى علمه بواقعة الخطف، وبسؤال المبلغ اتهمهما باختطاف نجله، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 

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