ماكرون يدين حادث الاعتداء على زوجين شرطيين أمام ابنتهما الصغيرة شمال فرنسا

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أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، عن إدانته لحادث الاعتداء الذي تعرض له زوجان شرطيان على يد مجهولين أمام ابنتهما بينما كانا خارج وقت الخدمة في منطقة سين-إي-مارن- بشمال فرنسا، متوعدا بمعاقبة منفذي الاعتداء.



وقال ماكرون - على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنه لا توجد كلمات قاسية بالقدر الكافي لوصف وضاعة وجبن البلطجيين اللذين اعتديا مساء أمس في بلدة أوتيس على زوجين شرطييْن خارج وقت الخدمة تحت أعين ابنتهما الصغيرة.. وسيتم العثور عليهما ومعاقبتهما"، معربا عن دعمه للشرطيين و لعائلتهما.



وكان الزوجان الشرطيان أثناء مغادرتهما لمنزل مربية ابنتهما قد اعترضهما شخصان خرجا من سيارة وأنهالا عليهما بالضرب قبل أن يلوذا بالفرار بينما نقل الشرطيان للمستشفى، حسبما ذكرت مصادر مقربة من التحقيق.

