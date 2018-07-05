video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 يوليه 2018 09:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ماكرون يدين حادث الاعتداء على زوجين شرطيين أمام ابنتهما الصغيرة شمال فرنسا

الخميس، 05 يوليه 2018 09:22 م
ماكرون يدين حادث الاعتداء على زوجين شرطيين أمام ابنتهما الصغيرة شمال فرنسا ماكرون
أ ش أ
إضافة تعليق

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، عن إدانته لحادث الاعتداء الذي تعرض له زوجان شرطيان على يد مجهولين أمام ابنتهما بينما كانا خارج وقت الخدمة في منطقة سين-إي-مارن- بشمال فرنسا، متوعدا بمعاقبة منفذي الاعتداء.


وقال ماكرون - على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنه لا توجد كلمات قاسية بالقدر الكافي لوصف وضاعة وجبن البلطجيين اللذين اعتديا مساء أمس في بلدة أوتيس على زوجين شرطييْن خارج وقت الخدمة تحت أعين ابنتهما الصغيرة.. وسيتم العثور عليهما ومعاقبتهما"، معربا عن دعمه للشرطيين و لعائلتهما.


وكان الزوجان الشرطيان أثناء مغادرتهما لمنزل مربية ابنتهما قد اعترضهما شخصان خرجا من سيارة وأنهالا عليهما بالضرب قبل أن يلوذا بالفرار بينما نقل الشرطيان للمستشفى، حسبما ذكرت مصادر مقربة من التحقيق.
 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ماكرون يدعو أفريقيا وأوروبا إلى حلول "تفيد الجميع" في ملف الهجرة

ماكرون يزور ملهى فيلا كوتى أسطورة الموسيقى النيجيرى

ماكرون

اخبار ماكرون

اخبار فرنسا

اخبار العالم




لا تفوتك
"البترول": نبدأ تصدير الغاز للأسواق العالمية بنهاية العام

"البترول": نبدأ تصدير الغاز للأسواق العالمية بنهاية العام

المؤبد لمستشار المعزول و13 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"

المؤبد لمستشار المعزول و13 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 17 يوليو بالعلاوات المختلفة.. محمد معيط: إلزام الممولين والمسجلين بالضرائب بالتقدم إلكترونيا 1 أكتوبر.. ويؤكد: مبادرة لدعم المتعثرين خلال أسبوع.. وحققنا فائضا 4 مليارات جنيه

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 17 يوليو بالعلاوات المختلفة.. محمد معيط: إلزام الممولين والمسجلين بالضرائب بالتقدم إلكترونيا 1 أكتوبر.. ويؤكد: مبادرة لدعم المتعثرين خلال أسبوع.. وحققنا فائضا 4 مليارات جنيه

حقيقة حكم الإدارية العليا بشأن "ضباط الشرطة الملتحين".. المحكمة لم تأمر بإعادتهم للعمل.. وتؤكد: إطلاق اللحية ذنباً إدارياً لا يجب التهاون فيه.. وتضع مبادئ جديدة للتعامل مع هؤلاء الضباط

حقيقة حكم الإدارية العليا بشأن "ضباط الشرطة الملتحين".. المحكمة لم تأمر بإعادتهم للعمل.. وتؤكد: إطلاق اللحية ذنباً إدارياً لا يجب التهاون فيه.. وتضع مبادئ جديدة للتعامل مع هؤلاء الضباط

محمد صلاح معروض على ريال مدريد بـ225 مليون يورو.. ومبابى يهدد الصفقة

محمد صلاح معروض على ريال مدريد بـ225 مليون يورو.. ومبابى يهدد الصفقة

شاهد.. أغلى فيلا فى العالم تستعد لاستقبال كريستيانو رونالدو

شاهد.. أغلى فيلا فى العالم تستعد لاستقبال كريستيانو رونالدو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة