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مادورو يدعو الجيش للتأهب عقب تقارير عن مخطط لترامب لاجتياح فنزويلا

الخميس، 05 يوليه 2018 08:55 ص
مادورو يدعو الجيش للتأهب عقب تقارير عن مخطط لترامب لاجتياح فنزويلا الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو
كراكاس (أ ف ب)
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حث الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو عناصر جيشه الأربعاء، على التأهب عقب ورود تقارير إعلامية أميركية أن الرئيس دونالد ترامب أشار قبل عام إلى احتمال اجتياح فنزويلا.

وقال مادورو خلال مراسم عسكرية "لا يمكنكم التخفيف من درجة تأهبكم ولو لثانية لأننا سندافع عن أعظم حق لبلدنا فى تاريخها ألا وهو العيش بسلام".

وأشار إلى تقارير تناقلتها وسائل إعلام أميركية وأفادت أن ترامب طرح فى أغسطس الماضى أمام مستشاريه للسياسة الخارجية احتمال اجتياح فنزويلا التى تتهم إدارة ترامب نظامها اليسارى بالاستبداد والفساد.

وذكرت شبكة "سى أن ان" نقلا عن مسئول رفيع فى الإدارة أن ترامب طرح الفكرة فى أغسطس 2017 خلال اجتماع تناول العقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة على فنزويلا الغنية بالنفط.

وأضافت الشبكة أن مستشارى ترامب رفضوا الفكرة كما رفضها قادة أميركا اللاتينية الذين طرحها ترامب عليهم كذلك.

وأشار مادورو إلى أن هذه التقارير تدعم تأكيداته بأن الولايات المتحدة تخطط لشن هجوم عسكرى على فنزويلا للسيطرة على مواردها النفطية الضخمة.

وذكر أن سؤال ترامب لمستشاريه جاء بعدما زارت شخصيات من المعارضة الفنزويلية البيت الأبيض قائلا "هل هذه صدفة؟ كلا، ليست كذلك".

 


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